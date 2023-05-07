"Под большим впечатлением": украинская гимнастка восхитилась российским фильмом

Спортсменка оскандалилась своим постом

Украинская художественная гимнастка Александра Гридасова выразила свое восхищение российской картиной на фоне полномасштабной войны рф против ее страны. Ранее стало известно, что ее соотечественник-гимнаст Максим Василенко поддержал российских захватчиков.

Призерка Европейских игр призналась в Instagram, что сходила на фильм в кинотеатр. Атлетка не уточнила, где именно его показали.

"Сходила, посмотрела фильм "Вызов". Под большим впечатлением! История затрагивает душу, а космос завораживает и не отпускает", — написала Гридасова.

"А то, что русские бомбят родной Харьков, не затрагивает душу?", — написал в комментариях один из пользователей.

Российская картина "Вызов" была снят на Международной космической станции. Она появилась в прокате в апреле 2023 года.

Гридасова всю свою карьеру защищает цвета Украины, в составе которой выступала на Олимпиаде-2016. Спортсменка была призером Европейских игр 2015 года, а также чемпионкой и призеркой Универсиад.

Ранее звезда украинского киберспорта Роман Resolut1on Фоминок сыграл за команду BetBoom из россии после отказа в визе игроку из рф Ивану Pure Москаленко на турнире ESL One Berlin Major по Dota 2.

Перед этим украинский боксер Василий Ломаченко восхитил россиян в соцсетях за написание постов на русском языке.