Украинца не смутила полномасштабная война рф против его страны

Звездный украинский киберспорсмен Роман Resolut1on Фоминок помог своим участием команде BetBoom из рф, когда из-за отказа в визе та не смогла рассчитывать на своего российского игрока Ивана Pure Москаленко на турнире ESL One Berlin Major по Dota 2. Ранее киберспортивная Международная федерация баскетбола (eFIBA) показала карту Украины без Крыма и Донбасса.

Об участии Resolut1on сообщил аккаунт BetBoom в Twitter. Первенство состоится в немецком Берлине с 26 апреля по 7 мая.

"Большая благодарность Роме за замену в нашей команде! Для нас это невероятная возможность учиться у такого опытного игрока. Мы благодарны за его помощь и с нетерпением ждем, когда это случится", – говорится в посте.

Примечательно, что в своем аккаунте в Twitter Фоминок написал хештег #StandWithUkraine — лозунг противостояния Украиной российской агрессии.

Фанаты не оставили без внимания помощь киберспортсмена команде из страны-агрессора и раскритиковали его в Instagram: "Удачи игры за BetBoom, сепар е**ный", "От желания сфоткаться и пожать руку до стремления разбить окна на твоей бехе только один тупой поступок. Не создавай себе кумира, верно говорят".

Ранее украинский боксер Василий Ломаченко вызвал восхищение российских пользователей соцсетей за то, что пишет посты на русском языке.

Напомним, недавно Ломаченко опубликовал ролик про "духовно-больных" людей, которые протестовали у Лавры. Перед этим он призвал молиться за врагов.