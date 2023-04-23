Українця не збентежила повномасштабна війна Росії проти його країни

Зірковий український кіберспорсмен Роман Resolut1on Фомінок допоміг своєю участю команді BetBoom з рф, коли через відмову у візі та не змогла розраховувати на свого російського гравця Івана Pure Москаленка на турнірі ESL One Berlin Major з Dota 2. Раніше кіберспортивна Міжнародна федерація баскетболу (eFIBA) показала карту України без Криму та Донбасу.

Про участь Resolut1on повідомив акаунт BetBoom у Twitter. Першість відбудеться в німецькому Берліні з 26 квітня по 7 травня.

"Велика подяка Ромі за заміну в нашій команді! Для нас це неймовірна можливість навчатися у такого досвідченого гравця. Ми вдячні за його допомогу і з нетерпінням чекаємо, коли це станеться", – йдеться в пості.

Примітно, що в своєму акаунті в Twitter Фомінок написав хештег #StandWithUkraine — гасло протистояння Україною російській агресії.

Фанати не залишили поза увагою допомогу кіберспортсмена команді з країни-агресора і розкритикували його в Instagram: "Удачі гри за BetBoom, сепар е**ний", "Від бажання сфоткатися і потиснути руку до прагнення розбити вікна на твоїй бесі тільки один тупий вчинок. Не твори собі кумира, вірно кажуть".

Раніше український боксер Василь Ломаченко викликав захоплення російських користувачів соцмереж за те, що пише пости російською мовою.

Нагадаємо, нещодавно Ломаченко опублікував ролик про "духовно-хворих" людей, які протестували біля Лаври. Перед цим він закликав молитися за ворогів.