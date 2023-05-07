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"Під великим враженням": українська гімнастка висловила захоплення російським фільмом

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Автор
Гридасова не уточнила, куди саме сходила на російське кіно Новина оновлена 07 травня 2023, 18:20
Гридасова не уточнила, куди саме сходила на російське кіно. Фото instagram.com/aleksandra_gridasova

Спортсменка оскандалилася своїм постом

Українська художня гімнастка Олександра Гридасова висловила своє захоплення російською картиною на тлі повномасштабної війни рф проти її країни. Раніше стало відомо, що її співвітчизник-гімнаст Максим Василенко підтримав російських загарбників.

Призерка Європейських ігор зізналася в Instagram, що сходила на фільм у кінотеатр. Атлетка не уточнила, де його показали.

"Сходила, подивилася фільм "Виклик". Під великим враженням! Історія торкається душі, а космос зачаровує і не відпускає", — написала Гридасова.

"А те, що росіяни бомблять рідний Харків, не торкається душі?", — написав у коментарях один із користувачів.

Російська картина "Виклик" була знята на Міжнародній космічній станції. Вона з’явилася у прокаті в квітні 2023 року.

Гридасова всю свою кар’єру захищає кольори України, в складі якої виступала на Олімпіаді-2016. Спортсменка була призером Європейських ігор 2015 року, а також чемпіонкою та призеркою Універсіад.

Раніше зірка українського кіберспорту Роман Resolut1on Фомінок зіграв за команду BetBoom з росії після відмови у візі гравцю з рф Івану Pure Москаленку на турнірі ESL One Berlin Major з Dota 2.

Перед цим український боксер Василь Ломаченко викликав захоплення в росіян у соцмережах за написання постів російською мовою.

Теги:
#Художня гімнастика #Олександра Гридасова #Художня гімнастка