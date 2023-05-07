"Під великим враженням": українська гімнастка висловила захоплення російським фільмом

Спортсменка оскандалилася своїм постом

Українська художня гімнастка Олександра Гридасова висловила своє захоплення російською картиною на тлі повномасштабної війни рф проти її країни. Раніше стало відомо, що її співвітчизник-гімнаст Максим Василенко підтримав російських загарбників.

Призерка Європейських ігор зізналася в Instagram, що сходила на фільм у кінотеатр. Атлетка не уточнила, де його показали.

"Сходила, подивилася фільм "Виклик". Під великим враженням! Історія торкається душі, а космос зачаровує і не відпускає", — написала Гридасова.

"А те, що росіяни бомблять рідний Харків, не торкається душі?", — написав у коментарях один із користувачів.

Російська картина "Виклик" була знята на Міжнародній космічній станції. Вона з’явилася у прокаті в квітні 2023 року.

Гридасова всю свою кар’єру захищає кольори України, в складі якої виступала на Олімпіаді-2016. Спортсменка була призером Європейських ігор 2015 року, а також чемпіонкою та призеркою Універсіад.

Раніше зірка українського кіберспорту Роман Resolut1on Фомінок зіграв за команду BetBoom з росії після відмови у візі гравцю з рф Івану Pure Москаленку на турнірі ESL One Berlin Major з Dota 2.

Перед цим український боксер Василь Ломаченко викликав захоплення в росіян у соцмережах за написання постів російською мовою.