Зірка української художньої гімнастики змінила громадянство та країну виступів

Атлетка через рік почне захищати кольори Ізраїлю

Чемпіонка України та Європи з художньої гімнастики Меланія Тур вирішила виступати за збірну Ізраїлю. Нещодавно біатлоністка збірної України Катерина Бех відновила громадянство рф після втечі до росії.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики (FIG). 18-річна спортсменка змінила українське громадянство на ізраїльське.

Зазначається, що ці зміни до біографії Тур уже вніс виконком FIG. Тепер вона зможе захищати кольори нової збірної з 12 травня 2024 року.

Атлетка п’ять разів вигравала чемпіонат України серед юніорів та двічі – серед майстрів спорту. Також вона ставала чемпіонкою Європи у 2020 році в командному заліку.

Раніше українська художня гімнастка Крістіна Погранична здобула срібло на польському турнірі "Gdynia Rhythmic Stars 2023".

Також юні гімнастки України досягли успіху на змаганнях в Іспанії. Перед цим там-таки українки виграли срібні медалі в груповому багатоборстві.

До того ж, успішно українки виступили в естонському Тарту.