"Зовсім страх втратила?". Українка викликала скандал матчем у парі з росіянкою на тенісному турнірі

Атлетка вже не вперше помічена у спортивному колабораціонізмі

Українська тенісистка Валерія Страхова зіграла на турнірі в марокканському Рабаті в парі із росіянкою Іриною Хромачовою. Тим часом, в Україні змінилася перша ракетка.

Як повідомляє "Телеграф", пара вийшла до чвертьфіналу першості. На попередній стадії вона обіграла грузинсько-єгипетську пару Нателу Дзаламідзе та Маяр Шериф – 7:5, 5:7, 10:5.

Українські користувачі висловили обурення спортивним колабораціонізмом своєї співвітчизниці: "Чогось вимагаємо від міжнародних федерацій — а самі не можемо розібратися із сепарами та колабораціоністами серед наших спортсменів", "Зовсім страх втратила?", "Чому ця погань виступає за Україну?".

Примітно, що Страхова вже не вперше виступає у парі з росіянками та Хромачовою зокрема. З останньою у березні 2023 року вони грали на турнірі в Колумбії.

Крім того, в січні поточного року на першості в Аргентині українська тенісистка не гребувала вийти на корт у парі з іншою представницею рф Аміною Ашбой.

В інтерв’ю сайту "БТУ" віцепрезидент Федерації тенісу України (ФТУ) Євген Зукін заявив, що Страхова проросійськи налаштована, а ФТУ як громадська організація не може подавати на позбавлення її громадянства чи змусити її не грати під прапором України.

Минулого тижня українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла росіянку Анну Блінкову на турнірі в Римі і не потиснула їй руку. Перед цим перша ракетка України Олексій Крутих не захотів потиснути руку своєму російському опоненту Олександру Шевченку після їхнього матчу.

Раніше провідні українські тенісистки представили варіанти вирішення питання щодо допуску росіянок на турніри WTA.