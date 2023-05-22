В Україні з історичним проривом змінилася краща тенісистка

Марта Костюк перестала бути першою ракеткою країни

Після виходу до фіналу престижного турніру WTA 1000 у Римі, який вона програла через травму, Ангеліна Калініна стала першою ракеткою України.

Такі зміни зафіксував новий рейтинг WTA. Тенісистка з 47-го піднялася на 25-е – рекордне для себе місце в світовій класифікації.

Калініна відібрала статус найсильнішої в Україні у Марти Костюк, яка піднялася з 40-го на 39-й рядок. Третьою серед їхніх співвітчизниць є Леся Цуренко — з 68-ї позиції вона просунулась на 63-ту.

Найбільшим прогресом серед українок відзначилася колишня перша ракетка країни Еліна Світоліна. 540-е місце рейтингу тенісистка змінила на 508-е.

Примітно, що Калініна перестала бути першою ракеткою світу, якою тоді стала Костюк, лише два тижні тому.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна нещодавно повернулася до тенісу після 13-місячної перерви внаслідок народження дитини.

Нещодавно українка Олександра Корашвілі через чотири роки відсутності переможно повернулася на корт після паузи, яку тенісистка змушена була взяти через трансплантацію кісткового мозку.