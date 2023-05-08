В Україні змінилася найсильніша тенісистка

Ангеліна Калініна здала позиції

Марта Костюк, яка нещодавно оголосила про свої заручини, стала першою ракеткою України.

Про це говорить оновлений рейтинг на сайті WTA. 20-річна тенісистка посідає 40-ве місце в світовій класифікації, хоча у попередній версії ранжиру була 36-ю.

Костюк потіснила в цьому статусі Ангеліну Калініну, яка опустилася з 34-го на 47-й рядок. Третьою серед українок у рейтингу йде Леся Цуренко — з 77-ї позиції вона піднялася на 68-му.

Найбільший прогрес серед її співвітчизниць здійснила експерша ракетка України Еліна Світоліна. З 1088-го місця їй вдалося опинитися на 540-му рядку.

Еліна Світоліна нещодавно відновила виступи після більш ніж річної перерви у зв’язку із народженням дитини.

Раніше українська тенісистка Олександра Корашвілі переможно провела свій перший за чотири роки матч після паузи в кар’єрі, спричиненої трансплантацією кісткового мозку.

Нагадаємо, що Костюк та інші українські топтенісистки висунули свої пропозиції щодо допуску росіянок на першості WTA.