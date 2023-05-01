Українка через чотири роки переможно повернулася в теніс після пересадки кісткового мозку

Атлетка змогла відновити кар’єру

Українська тенісистка Олександра Корашвілі виграла свій перший матч за чотири роки після паузи в кар’єрі через трансплантацію кісткового мозку. Раніше її співвітчизниця Еліна Світоліна повернулася на корт після 13 місяців перерви у зв’язку з народженням доньки.

Як повідомляє "Телеграф", атлетка обіграла в першому раунді турніру ITF W40 у Тбілісі грузинку Анамарію Курцикашвілі. Матч розтягнувся на три сети — 4:6, 6:2, 6:1.

У другому колі першості на 27-річну Корашвілі чекає дуель проти 19-річної росіянки Кіри Павлової.

Свій попередній матч українка провела в грудні 2019 року, після чого в травні наступного року в неї виявили мієлодиспластичний синдром з мієлофіброзом. Щоб подолати хворобу Корашвілі була змушена перенести операцію з пересадки кісткового мозку.

Повідомлялося, що Світоліна після поєдинку на турнірі в іспанському Мадриді не потиснула руку представниці Білорусі Олександрі Саснович.

Перед цим українки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Марта Костюк висунули пропозицію Жіночій тенісній асоціації (WTA) вирішення питання з усуненням росіян та білорусів.