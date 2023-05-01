Украинка спустя четыре года победно вернулась в теннис после пересадки костного мозга

Атлетка смогла возобновить карьеру

Украинская теннисистка Александра Корашвили выиграла свой первый матч за четыре года после паузы в карьере из-за трансплантации костного мозга. Ранее ее соотечественница Элина Свитолина вернулась на корт после 13 месяцев перерыва в связи с рождением дочери.

Как сообщает "Телеграф", атлетка обыграла в первом раунде турнира ITF W40 в Тбилиси грузинку Анамарию Курцикашвили. Матч растянулся на три сета — 4:6, 6:2, 6:1.

Во втором круге первенства 27-летнюю Корашвили ожидает дуэль против 19-летней россиянки Киры Павловой.

Свой предыдущий матч украинка провела в декабре 2019 года, после чего в мае следующего года у нее обнаружили миелодиспластический синдром с миелофиброзом.Чтобы побороть болезнь Корашвили была вынуждена перенести операцию по пересадке костного мозга.

Сообщалось, что Свитолина после поединка на турнире в испанском Мадриде не пожала руку представительнице Беларуси Александре Саснович.

Перед этим украинки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Марта Костюк выдвинули предложение Женской теннисной ассоциации (WTA) решения вопроса с отстранением россиян и белорусов.