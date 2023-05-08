В Украине сменилась сильнейшая теннисистка

Ангелина Калинина сдала позиции

Марта Костюк, которая недавно объявила о своей помолвке, стала первой ракеткой Украины.

Об этом говорит обновленный рейтинг на сайте WTA. 20-летняя теннисистка занимает 40-е место в мировой классификации, хотя в предыдущей версии ранжира была 36-й.

Костюк потеснила в этом статусе Ангелину Калинину, которая опустилась с 34-й на 47-ю строчку. Третьей среди украинок в рейтинге идет Леся Цуренко — с 77-й позиции она поднялась на 68-ю.

Наибольшая прогресс среди ее соотечественниц совершила экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина. С 1088-го места ей удалось оказаться на 540-й строчке.

Элина Свитолина недавно возобновила выступления после более чем годичного перерыва в связи с рождением ребенка.

Ранее украинская теннисистка Александра Корашвили победно провела свой первый за четыре года матч после паузы в карьере, вызванной трансплантации костного мозга.

Напомним, что Костюк и другие украинские топ-теннисистки выдвинули свои предложения о допуске россиянок на первенства WTA.