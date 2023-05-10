Перша ракетка України не потиснула руку російському тенісисту після матчу в Італії (відео)

Українець зазнав поразки

Кращий тенісист України Олексій Крутих відмовився потиснути руку своєму російському супернику Олександру Шевченку після їхнього поєдинку. Нещодавно його приклад наслідувала колега-співвітчизниця Еліна Світоліна.

Як повідомляє "Телеграф", це сталося на турнірі в італійському Римі. Суперники провели кваліфікаційний матч.

Український тенісист зазнав поразки, взявши чотири гейми в першому сеті та два — в другому — 4:6, 2:6.

Раніше українська тенісистка Леся Цуренко відмовилася виходити на матч проти представниці Білорусі Арини Сабаленко, яка підтримувала диктатора своєї країни олександра лукашенка.

Нещодавно найкраща тенісистка рф Дар’я Касаткіна зізналася, що українські гравці мають багато причин не тиснути руку російським колегам.

Ще одна російська тенісистка Людмила Самсонова поскаржилася, що 90 відсотків її українських колег із нею не вітаються, але зазначила, що не звинувачує їх.