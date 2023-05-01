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Перша ракетка рф визнала: в українців багато причин не тиснути росіянам руки

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
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Касаткіна приймає ситуацію, коли українці не тиснуть їй руки Новина оновлена 01 травня 2023, 19:51
Касаткіна приймає ситуацію, коли українці не тиснуть їй руки. Фото t.me/kasatikserve

Атлетка розуміє почуття українських колег

Краща російська тенісистка Дар’я Касаткіна, яка раніше погодилася з обмеженнями для участі команд із рф, прокоментувала епізод, коли її українська суперниця Леся Цуренко не потиснула їй руку після їхнього матчу на турнірі в Мадриді.

Тенісистка заявила, що приймає цю ситуацію, повідомляє ВВС. За її словами, це сумно, але вона була рада, що Цуренко помахала їй у відповідь, коли залишала корт.

"Найсумніше, що війна все ще триває, тому, звичайно, гравці з України мають багато причин не тиснути нам руки", — зазначила Касаткіна.

Перша ракетка рф констатувала, що більшість українських тенісистів не можуть повернутися на свої тренувальні бази і просто повернутися додому, тому вона підтримала рішення організаторів Вімблдона компенсувати їх витрати під час трав’яного сезону.

Днями українська тенісистка Еліна Світоліна не потиснула руку своїй суперниці з Білорусі Олександрі Саснович.

Раніше її співвітчизниця Леся Цуренко не стала грати з білоруською Аріною Сабаленко — прихильницею диктатора РБ олександра лукашенка.

Перед цим Касаткіна зробила камінг-аут із приводу своєї сексуальної орієнтації, що викликало шквал емоцій в росії.

Теги:
#Теніс #Леся Цуренко #Дарина Касаткіна #Війна з РФ