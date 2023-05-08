"90% не вітаються": російська тенісистка поскаржилася на ставлення українських гравців

Атлетку це не турбує

Тенісистка з рф Людмила Самсонова поскаржилася на те, як до неї ставляться українські гравці, один з яких Ілля Марченко не потиснув руку російському тенісистові.

Про це вона розповіла в інтерв’ю sportface.it. За словами спортсменки, хоча це можна зрозуміти, "потрібно відділяти спорт і політику".

"Скажу чесно, 90 відсотків українських гравців зі мною не вітаються. Мене це не турбує, це зрозуміло, адже їхню країну бомбардують", — зізналася Самсонова.

Атлетка зазначила, що робилися спроби використати теніс для об’єднання, і багато чого пропонувалося Жіночій та Чоловічій асоціаціям, але всі пропозиції були відкинуті.

"Зрештою, ми люди і тільки гравці, а я і багато інших російських тенісистів не живуть в росії. Я ставлю себе на їхнє місце і уявляю, як це може бути важко. Навколо багато ненависті, але я їх не звинувачую", - резюмувала Самсонова.

Раніше перша ракетка рф Дар’я Касаткіна визнала, що в українських гравців є багато причин не тиснути руку їхнім російським колегам.

Перед цим українська тенісистка Еліна Світоліна відмовилася тиснути руку своїй білоруській суперниці Олександрі Саснович.

Повідомлялося, що співвітчизниця Світоліної Леся Цуренко не вийшла на корт проти білоруски Арини Сабаленко, яка виступала на підтримку диктатора своєї країни олександра лукашенка.