Украинец потерпел поражение

Лучший теннисист Украины Алексей Крутых отказался пожать руку своему российскому сопернику Александру Шевченко после их поединка. Недавно его примеру последовала коллега-соотечественница Элина Свитолина.

Как сообщает "Телеграф", это случилось на турнире в итальянском Риме. Соперники провели матч квалификации.

Украинский теннисист потерпел поражение, взяв четыре гейма в первом сете и два — во втором — 4:6, 2:6.

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась выходить на матч против представительницы Беларуси Арины Сабаленко, которая поддерживала диктатора своей страны александра лукашенко.

Недавно лучшая теннисистка рф Дарья Касаткина призналась, что украинские игроки имеют много причин не пожимать руку российским коллегам.

Еще одна российская теннисистка Людмила Самсонова пожаловалась, что 90 процентов ее украинских коллег с ней не здороваются, но отметила, что не винит их.