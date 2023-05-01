Первая ракетка рф признала: у украинцев много причин не пожимать россиянам руки

Атлетка понимает чувства украинских коллег

Лучшая российская теннисистка Дарья Касаткина, которая ранее согласилась з ограничениями для участия команд из рф, прокомментировала эпизод, когда ее украинская соперница Леся Цуренко не пожала ей руку после их матча на турнире в Мадриде.

Теннисистка заявила, что принимает эту ситуацию, сообщает BBC. По ее словам, это печально, но она была рада, что Цуренко помахала ей в ответ, когда покидала корт.

"Самое печальное, что война все еще продолжается, поэтому, конечно, у игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки", — отметила Касаткина.

Первая ракетка рф констатировала, что большинство украинских теннисистов не могут вернуться на свои тренировочные базы и просто вернуться домой, поэтому она поддержала решение организаторов Уимблдона компенсировать их расходы во время травяного сезона.

На днях украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку своей сопернице из Беларуси Александре Саснович.

Ранее ее соотечественница Леся Цуренко не стала играть с белоруской Ариной Сабаленко — сторонницей диктатора РБ александра лукашенко.

Перед этим Касаткина сделала каминг-аут по поводу своей сексуальной ориентации, что вызвало шквал эмоций в россии.