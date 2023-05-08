"90% не здороваются": российская теннисистка пожаловалась на отношение украинских игроков

Атлетку это не беспокоит

Теннисистка из рф Людмила Самсонова пожаловалась на то, как к ней относятся украинские игроки, один из которых Илья Марченко не пожал руку российскому теннисисту.

Об этом она рассказала в интервью sportface.it. По словам спортсменки, хотя это можно понять, "нужно отделять спорт и политику".

"Скажу честно, 90 процентов украинских игроков со мной не здороваются. Меня это не беспокоит, это понятно, ведь их страну бомбят", — призналась Самсонова.

Атлетка отметила, что предпринимались попытки использовать теннис для объединения, и много чего предлагалось Женской и Мужской ассоциациям, но все предложения были отвергнуты.

"В конце концов, мы люди и только игроки, а я и многие другие российские теннисисты не живут в россии. Я ставлю себя на их место и представляю, как это может быть трудно. Вокруг много ненависти, но я их не виню", — резюмировала Самсонова.

Ранее первая ракетка рф Дарья Касаткина признала, что у украинских игроков есть много причин не пожимать руку их российским коллегам.

Перед этим украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась жать руку своей белорусской сопернице Александре Саснович.

Сообщалось, что соотечественница Свитолиной Леся Цуренко не вышла на корт против белоруски Арины Сабаленко, которая выступала в поддержку диктатора своей страны александра лукашенко.