В Украине с историческим прорывом сменилась лучшая теннисистка

Марта Костюк перестала быть первой ракеткой страны

После выхода в финал престижного турнира WTA 1000 в Риме, который она проиграла из-за травмы, Ангелина Калинина стала первой ракеткой Украины.

Такие изменения зафиксировал новый рейтинг WTA. Теннисистка с 47-го поднялась на 25-е — рекордное для себя место в мировой классификации.

Калинина отобрала статус сильнейшей в Украине у Марты Костюк, которая поднялась с 40-й на 39-ю строчку. Третьей среди их соотечественниц является Леся Цуренко — с 68-й позиции она продвинулась на 63-ю.

Наибольшим прогрессом среди украинок отметилась бывшая первая ракетка страны Элина Свитолина. 540-е место рейтинга теннисистка сменила на 508-е.

Примечательно, что Калинина перестала быть первой ракеткой мира, которая тогда стала Костюк, всего две недели назад.

Напомним, что Элина Свитолина недавно вернулась в теннис после 13 месячного перерыв вследствие рождения ребенка.

Недавно украинка Александра Корашвили спустя четыре года отсутствия победно вернулась на корт после паузы, которую теннисистка вынуждена была взять из-за трансплантации костного мозга.