В Украине с историческим прорывом сменилась лучшая теннисистка
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Марта Костюк перестала быть первой ракеткой страны
После выхода в финал престижного турнира WTA 1000 в Риме, который она проиграла из-за травмы, Ангелина Калинина стала первой ракеткой Украины.
Такие изменения зафиксировал новый рейтинг WTA. Теннисистка с 47-го поднялась на 25-е — рекордное для себя место в мировой классификации.
Калинина отобрала статус сильнейшей в Украине у Марты Костюк, которая поднялась с 40-й на 39-ю строчку. Третьей среди их соотечественниц является Леся Цуренко — с 68-й позиции она продвинулась на 63-ю.
Наибольшим прогрессом среди украинок отметилась бывшая первая ракетка страны Элина Свитолина. 540-е место рейтинга теннисистка сменила на 508-е.
Примечательно, что Калинина перестала быть первой ракеткой мира, которая тогда стала Костюк, всего две недели назад.
Напомним, что Элина Свитолина недавно вернулась в теннис после 13 месячного перерыв вследствие рождения ребенка.
Недавно украинка Александра Корашвили спустя четыре года отсутствия победно вернулась на корт после паузы, которую теннисистка вынуждена была взять из-за трансплантации костного мозга.