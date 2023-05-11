Украинская теннисистка разгромила россиянку и не пожала ей руку на турнире в Италии (видео)

Представительница рф взяла лишь четыре гейма

Ангелина Калинина, которая на этой неделе сдала позиции первой ракетки Украины, крупно обыграла российскую теннисистку Анну Блинкову, после чего не пожала ей руку.

Об этом сообщает "БТУ". Калинина выиграла в рамках второго раунда престижного турнира WTA 1000 в итальянском Риме.

Для победы 47-й ракетке планеты потребовалось два сета, в каждом из которых 73-му номеру мирового рейтинга удалось взять лишь два гейма.

В третьем раунде Калинина сыграет против победительницы пары София Кенин (США) — Арина Соболенко (Беларусь).

Недавно другая экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина возобновила выступления после 13 месяцев перерыва, связанного с рождением дочери.

Ранее ее соотечественница Александра Корашвили победно вернулась на корт спустя четыре года отсутствия в спорте из-за трансплантации костного мозга.

Перед этим нынешняя первая ракетка Украины Марта Костюк и ее соотечественницы-теннисистки представили свои предложения по поводу допуска россиянок на турниры WTA.