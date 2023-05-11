Українська тенісистка розгромила росіянку та не потиснула їй руку на турнірі в Італії (відео)

Представниця рф взяла лише чотири гейми

Ангеліна Калініна, яка цього тижня здала позиції першої ракетки України, обіграла російську тенісистку Анну Блінкову, після чого не потиснула їй руку.

Про це повідомляє "БТУ". Калініна виграла в рамках другого раунду престижного турніру WTA 1000 в італійському Римі.

Для перемоги 47-й ракетці планети знадобилося два сети, в кожному з яких 73-му номеру світового рейтингу вдалося взяти лише два гейми.

У третьому раунді Калініна зіграє проти переможниці пари Софія Кенін (США) – Аріна Соболенко (Білорусь).

Нещодавно інша експерша ракетка України Еліна Світоліна відновила виступи після 13 місяців перерви, пов’язаної з народженням доньки.

Раніше її співвітчизниця Олександра Корашвілі переможно повернулася на корт через чотири роки відсутності в спорті внаслідок трансплантації кісткового мозку.

Перед цим нинішня перша ракетка України Марта Костюк та її співвітчизниці-тенісистки представили свої пропозиції щодо допуску росіянок на турніри WTA.