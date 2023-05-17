Провожали стоячими овациями: украинка впервые вышла в полуфинал после сенсационной победы в самом длинном матче года (видео)

Соперницы играли почти четыре часа

Ангелина Калинина, которая недавно сдала позиции первой ракетки Украины, одолела бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад Маю на престижном турнире WTA 1000 в итальянском Риме.

Как сообщает "Телеграф", соперницы провели на корте 3 часа и 41 минуту. Это самый длинный матч в текущем сезоне.

47-й номер мирового рейтинга Калинина уступила первый сет на тай-брейке, после чего на тай-брейке же перевела игру в решающую партию, где 15-я ракетка мира взяла только три гейма — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Украинская теннисистка во второй раз в карьере дошла до четвертьфинала турнира WTA 1000 и впервые пробилась в полуфинал. В следующем раунде она сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой.

Во втором раунде первенства в Риме Калинина обыграла россиянку Анну Блинкову и не пожала ей руку.

Недавно другая бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась на корт после 13 месяцев отсутствия, связанного с рождением ребенка. Напомним, что украинка Александра Корашвили успешно возобновила карьеру через четыре года перерыва, которая потребовался для трансплантации костного мозга.

Ранее действующая первая ракетка Украины Марта Костюк и ее соотечественницы выдвинули предложения о том, как допускать россиянок на турниры WTA.