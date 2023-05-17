Проводжали стоячими оваціями: українка вперше вийшла в півфінал після сенсаційної перемоги в найдовшому матчі року (відео)

Суперниці грали майже чотири години

Ангеліна Калініна, яка нещодавно здала позиції першої ракетки України, здолала бразильську тенісистку Беатріс Хаддад Маю на престижному турнірі WTA 1000 в італійському Римі.

Як повідомляє "Телеграф", суперниці провели на корті 3 години та 41 хвилину. Це найдовший матч цього сезону.

47-й номер світового рейтингу Калініна поступилася в першому сеті на тай-брейку, після чого на тай-брейку ж перевела гру у вирішальну партію, де 15-та ракетка світу взяла лише три гейми — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Українська тенісистка вдруге в кар’єрі дійшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 та вперше пробилася до півфіналу. В наступному раунді вона зіграє проти росіянки Вероніки Кудерметової.

В другому раунді першості в Римі Калініна обіграла росіянку Анну Блінкову і не потиснула їй руку.

Нещодавно інша колишня перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася на корт після 13 місяців відсутності, пов’язаної з народженням дитини. Нагадаємо, що українка Олександра Корашвілі успішно відновила кар’єру через чотири роки перерви, яка була потрібна для трансплантації кісткового мозку.

Раніше чинна перша ракетка України Марта Костюк та її співвітчизниці висунули пропозиції про те, як допускати росіянок на турніри WTA.