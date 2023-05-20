Украинская теннисистка сыграет в историческом финале после сенсационной победы над россиянкой (видео)

Калинина еще не выходила в финал данных турниров

Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая ранее перестала быть первой ракеткой Украины, победила россиянку Веронику Кудерметову в полуфинале престижного турнира WTA 1000 в Риме.

Об этом сообщает "Телеграф". Для неожиданного успеха в матче против 12-й ракетки планеты 47-му номеру мирового рейтинга понадобилось пробыть на корте два часа и 53 минуты.

Украинка выиграла первый сет, но победить во второй партии ей не удалось, зато в решающем сете россиянка смогла взять лишь два гейма — 7:5, 5:7, 6:2.

Калинина - Кудерметова. Обзор матча

В решающем матче первенства Калинина, которая впервые в карьере вышла в финал турнира WTA 1000, сыграет 21 мая с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Для украинских теннисисток это первый финал данных первенств за пять лет и второй в истории. В первый раз пять лет назад этого сумела достичь Элина Свитолина.

Калинина впервые в карьере играла в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме после победы над бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад Маей.

Ранее там же украинская теннисистка победила представительницу рф Анну Блинкову и не пожала ей руку.

Перед этим другая экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась на теннис после паузы в 13 месяцев, связанной с рождением дочери.