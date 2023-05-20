Українська тенісистка зіграє в історичному фіналі після сенсаційної перемоги над росіянкою (відео)

Калініна ще не виходила до фіналу даних турнірів

Українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка раніше перестала бути першою ракеткою України, перемогла росіянку Вероніку Кудерметову в півфіналі престижного турніру WTA 1000 в Римі.

Про це повідомляє "Телеграф". Для несподіваного успіху в матчі проти 12-ї ракетки планети 47-му номеру світового рейтингу знадобилося пробути на корті дві години та 53 хвилини.

Українка виграла перший сет, але перемогти в другій партії їй не вдалося, натомість у вирішальному сеті росіянка змогла взяти лише два гейми — 7:5, 5:7, 6:2.

Калініна – Кудерметова. Огляд матчу

У вирішальному матчі першості Калініна, яка вперше в кар’єрі вийшла до фіналу турніру WTA 1000, зіграє 21 травня з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.

Для українських тенісисток це перший фінал цих першостей за п’ять років та другий в історії. Вперше п’ять років тому цього зуміла досягти Еліна Світоліна.

Калініна вперше у кар’єрі грала у півфіналі турніру WTA 1000 в Римі після перемоги над бразильською тенісисткою Беатріс Хаддад Маєй.

Раніше там же українська тенісистка перемогла представницю рф Ганну Блінкову і не потиснула їй руку.

Перед цим інша експерша ракетка України Еліна Світоліна повернулася в теніс після паузи в 13 місяців, пов’язаної з народженням доньки.