Українська тенісистка зіграє в історичному фіналі після сенсаційної перемоги над росіянкою (відео)
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Калініна ще не виходила до фіналу даних турнірів
Українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка раніше перестала бути першою ракеткою України, перемогла росіянку Вероніку Кудерметову в півфіналі престижного турніру WTA 1000 в Римі.
Про це повідомляє "Телеграф". Для несподіваного успіху в матчі проти 12-ї ракетки планети 47-му номеру світового рейтингу знадобилося пробути на корті дві години та 53 хвилини.
Українка виграла перший сет, але перемогти в другій партії їй не вдалося, натомість у вирішальному сеті росіянка змогла взяти лише два гейми — 7:5, 5:7, 6:2.
У вирішальному матчі першості Калініна, яка вперше в кар’єрі вийшла до фіналу турніру WTA 1000, зіграє 21 травня з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.
Для українських тенісисток це перший фінал цих першостей за п’ять років та другий в історії. Вперше п’ять років тому цього зуміла досягти Еліна Світоліна.
Калініна вперше у кар’єрі грала у півфіналі турніру WTA 1000 в Римі після перемоги над бразильською тенісисткою Беатріс Хаддад Маєй.
Раніше там же українська тенісистка перемогла представницю рф Ганну Блінкову і не потиснула їй руку.
Перед цим інша експерша ракетка України Еліна Світоліна повернулася в теніс після паузи в 13 місяців, пов’язаної з народженням доньки.