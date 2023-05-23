"Совсем страх потеряла?". Украинка вызвала скандал матчем в паре с россиянкой на теннисном турнире

Атлетка уже не впервые замечена в спортивном коллаборационизме

Украинская теннисистка Валерия Страхова сыграла на турнире в марокканском Рабате в паре с росиянкой Ириной Хромачевой. Тем временем, в Украине сменилась первая ракетка.

Как сообщает "Телеграф", пара вышла в четвертьфинал первенства. На предыдущей стадии она обыграла грузинско-египетскую пару Нателу Дзаламидзе и Маяр Шериф — 7:5, 5:7, 10:5.

Украинские пользователи выразили негодование спортивным коллаборационизмом своей соотечественницы: "Чего-то требуем от международных федераций — а сами не можем разобраться с сепарами и коллаборационистами среди наших спортсменов", "Совсем страх потеряла?", "Почему эта дрянь выступает за Украину?".

Примечательно, что Страхова уже не в первый раз выступает в паре с россиянками и Хромачевой в частности. С последней в марте 2023 года они играли на турнире в Колумбии.

Кроме того, в январе текущего года на первенстве в Аргентине украинская теннисистка не гнушалась выйти на корт в паре с другой представительницей рф Аминой Ашбой.

В интервью сайту "БТУ" вице-президент Федерации тенниса Украины (ФТУ) Евгений Зукин заявил, что Страхова пророссийски настроена, а ФТУ как гражданская организация не может подавать на лишение ее гражданства и вынудить ее не играть под флагом Украины.

На прошлой неделе украинская теннисистка Ангелина Калинина победила россиянку Анну Блинкову на турнире в Риме и не пожала ей руку. Перед этим первая ракетка Украины Алексей Крутых не захотел пожать руку своему российскому оппоненту Александру Шевченко после их матча.

Ранее ведущие украинские теннисистки представили варианты решения вопроса о допуске россиянок на турниры WTA.