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Спортсмену довелося міняти прізвище через війну росії проти України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Крістенс Путінс Новина оновлена 27 квітня 2022, 22:23
Крістенс Путінс

Спортсмен не хоче, щоб його асоціювали з окупантом.

Колишній латвійський саночник Крістенс Путінс вирішив змінити прізвище після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє delfi.lv.

Спортсмен розповів, що не хоче, щоб ні його, ні його дітей не асоціювали з кривавим диктатором володимиром путіним, тому він зважився на такий радикальний крок. Крістенс вважає вторгнення росії в Україну — серйозним злочином, а війну в Європі — неприпустимим.

"Залишилося узгодити формальності. Моя позиція пов’язана з тим, що я не хочу, щоб мене чи моїх дітей асоціювали з військовим злочинцем у майбутньому. Наразі йде окупація. Росія вторглася в Україну, і це серйозний злочин, який я не підтримую. Неприпустимо, щоб війна могла початися зараз у Європі. Коли я досяг того рівня, що журналісти про мене писали, вони не вірили, що Путінс справжнє моє прізвище. Тоді я пройшов через досвід непорозумінь на моє прізвище — писали Путніс, Путнс. Росіяни, звичайно, ставилися до мене з повагою, а ось українці були обережні", — заявив Крістенс.

Додамо, що Крістенс на своїй сторінці у Facebook підписаний тепер як Роде. Латвійський саночник завершив кар’єру у сезоні 2019/20.

Раніше повідомлялося, що путін залишився незадоволеним кількістю медалей збірної рф на Олімпіаді в Пекіні. Також президент росії заявив про утиски російських спортсменів.

Теги:
#Україна #Росія #Санний спорт #Війна з Росією
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