"Скромний, але цілеспрямований": на фронті загинув український футболіст

Спортсмен віддав життя за батьківщину

На війні проти російських окупантів загинув футболіст футбольного клубу "Кудрівка" В’ячеслав Савицький. Напередодні стало відомо про загибель українського футболіста, який виступав у чемпіонаті Польщі.

Про смерть В’ячеслава повідомила пресслужба "Кудрівки" на своїй офіційній сторінці в Instagram. Футболісту було лише 25 років. За інформацією джерела, воїн-спортсмен загинув 8 червня 2023 року поблизу селища Білогорівка (Луганська область).

"Ціле життя попереду, якби російські окупанти не напали на Україну, а він мужньо не пішов захищати неньку. Скромний, тихий, але цілеспрямований та бойовий хлопчина, який завжди був готовий прийти на допомогу.

Футбольний клуб Кудрівка співчуває батькам, рідним та всім хто знав В'ячеслава. Вічна пам'ять і слава Герою!", — йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, на Донбасі загинув український футболіст Роман Скрипнюк. Раніше повідомлялося, що на фронті окупанти вбили колишнього гравця в американський футбол Володимира Ніколаєнка, спортсмен служив в одній із бригад Національної Гвардії України.