Брат футболіста "Динамо" загинув під час оборони Маріуполя

Герой захищав Маріуполь з перших днів повномасштабного вторгнення рф

На війні проти російських окупантів загинув двоюрідний брат центрального захисника "Динамо" та збірної України Микити Бурди Дмитро. Напередодні стало відомо про загибель під Бахмутом воїна Максима Максименка, який був фанатом київського "Динамо"

Про смерть Героя повідомляє пресслужба київського клубу на своєму офіційному сайті. Герой наприкінці березня 2022 року перестав виходити на зв’язок із рідними, після чого понад рік вважався безвісти зниклим. Повідомляється, що двоюрідний брат футболіста зі зброєю в руках захищав Маріуполь.

Нещодавно сім’ї захисника зателефонували та повідомили, що ДНК знайдених залишків тіла збігається з ДНК батька Дмитра. Тож рідні змогли гідно попрощатися з героєм лише зараз.

"ФК "Динамо" (Київ) висловлює щирі співчуття Микиті Бурді та всій його родині. Земля пухом Герою…" — йдеться у повідомленні київського клубу.

Нагадаємо, на фронті загинув один із лідерів фанатського руху, вболівальник київського "Динамо" Максим "Регбіст" Яловцов.

Раніше пішов із життя колишній футболіст "Динамо" та збірної України Павло Шкапенко.