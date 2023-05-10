Герой повернувся на щиті: на фронті загинув ультрас "Динамо"

Воїн активно відвідував ігри київського клубу

На війні проти російських окупантів загинув воїн Максим Максименко, який був фанатом київського "Динамо". Раніше в бою за Україну героїчно загинув ультрас Біло-синіх Артем Новіков.

Про це повідомляє спільнота ультрас київського "Динамо" WBC в Instagram. Повідомляється, що воїн загинув під Бахмутом (Донецька область), де вже тривалий час тривають важкі бої. У Максима був позивний "Аякс".

"Він відвідував наш сектор та мав купу виїздів за Динамо. А на фронті був бійцем 3 ОШБр, який боронив Україну під Бахмутом. На жаль, 8 травня Герой повернувся на Щиті… Вічна Слава!" — йдеться у повідомленні ультрас Біло-синіх.

Нагадаємо, на фронті загинув один із лідерів фанатського руху, вболівальник київського "Динамо" Максим Яловцов на прізвисько "Регбіст". Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинули представники фанатського руху львівських "Карпат" Юрій Осадчук та Ростислав Шейко.

Додамо, загарбники вбили батька чемпіонки Європи та золотої медалістки Європейських ігор зі спортивної гімнастки Анастасії Бачинської Юрія, який воював за Україну.