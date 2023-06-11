Брат футболиста "Динамо" погиб при обороне Мариуполя
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Герой защищал Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения рф
На войне против российских оккупантов погиб двоюродный брат центрального защитника "Динамо" и сборной Украины Никиты Бурды Дмитрий. Накануне стало известно о гибели под Бахмутом воина Максима Максименко, который был фанатом киевского "Динамо"
О смерти Героя сообщает пресс-служба киевского клуба на своем официальном сайте. Герой в конце марта 2022 года перестал выходить на связь с родными, после чего больше года считался без вести пропавшим. Сообщается, что кузен футболиста с оружием в руках защищал Мариуполь.
Недавно семье защитника позвонили и сообщили, что ДНК найденных остатков тела совпадает с ДНК отца Дмитрия. Так что родные смогли достойно проститься с героем только сейчас.
"ФК "Динамо" (Киев) выражает искренние соболезнования Никите Бурди и всей его семье. Земля пухом Герою…" — гласит сообщение от киевского клуба.
Напомним, на фронте погиб один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо" Максим "Регбист" Яловцов.
Ранее ушел из жизни бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Павел Шкапенко.