Герой вернулся на щите: на фронте погиб ультрас "Динамо"

Воин активно посещал игры киевского клуба

На войне против российских оккупантов погиб воин Максим Максименко, который был фанатом киевского "Динамо". Ранее в бою за Украину героически погиб ультрас Бело-синих Артем Новиков.

Об этом сообщает сообщество ультрас киевского "Динамо" WBC в Instagram. Сообщается, что воин погиб под Бахмутом (Донецкая область), где уже долгое время идут тяжелые бои. У Максима был позывной "Аякс".

"Он посещал наш сектор и имел кучу выездов за "Динамо". А на фронте был бойцом 3 ОШБр, защищавшим Украину под Бахмутом. К сожалению, 8 мая Герой вернулся на Щите… Вечная Слава!" — гласит сообщение от ультрас Бело-синих.

Напомним, на фронте погиб один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо" Максим Яловцов по кличке Регбист. Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погибли представители фанатского движения львовских "Карпат" Юрий Осадчук и Ростислав Шейко.

Добавим, захватчики убили отца чемпионки Европы и золотой медалистки Европейских игр по спортивной гимнастке Анастасии Бачинской Юрия, воевавшего за Украину.