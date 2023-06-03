"Приїхав із Польщі захищати батьківщину": на війні загинув український футболіст

Спортсмен призупинив кар’єру та вирушив воювати

Колишній футболіст польського ФК "Венгжанка" Микола Жидков загинув на війні із російськими окупантами. Напередодні на фронті загинув майстер спорту України з боксу, член національної команди Олександр Онищенко.

Про це у Facebook повідомила пресслужба польської команди, яка виступає у сьомому дивізіоні країни. У клубі висловили співчуття рідним та близьким 22-річного футболіста, який виступав за "Венгжанку" у 2020-2022 роках.

"На війні за нашим східним кордоном загинув гравець ФК "Венгжанка", який восени минулого року повернувся в Україну, щоб мужньо захищати свою родину, друзів та Батьківщину від російської агресії.

Коли він виходив на поле, він боровся з останніх сил, щоб принести своїй команді перемогу, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував найціннішим, чим може людина в такому юному віці — власним життям.

Ми сумуватимемо за тобою, друже, але ми ніколи тебе не забудемо", — йдеться у повідомленні польського клубу.

Нагадаємо, під Бахмутом (Донецька область) загинув український футболіст Роман Скрипнюк.

Раніше повідомлялося, що на фронті окупанти вбили колишнього гравця в американський футбол Володимира Ніколаєнка.