Під Бахмутом загинув український боксер-чемпіон

Спортсмен віддав найцінніше за Україну

На фронті загинув майстер спорту України з боксу, член національної команди Олександр Онищенко. Напередодні стало відомо про загибель на війні воїна-боксера Юрія Боженка.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України (ФБУ) на своєму telegram-каналі. Олександр загинув під Бахмутом (Донецька область), захищаючи батьківщину від російських окупантів. 24 травня героя провели в останню путь.

Олександр перемагав на чемпіонаті України серед юнаків та юніорів, вигравав "Кубок Карпат", "Кубок Кужельного" та "Кубок Арсенова".

"Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині Олександра, Вічна пам’ять усім, хто поклав своє життя заради свободи та незалежності нашої держави", — йдеться у повідомленні ФБУ.

Раніше повідомлялося, що український велоатлет Костянтин Денека загинув на фронті, захищаючи місто-фортецю Бахмут. Крім того, багаторазовий чемпіон України з туризму Віктор Боржиєвський віддав життя за Батьківщину.

Нагадаємо, у боях за незалежну Україну загинув 19-річний хокеїст Олександр Колонюк. Спортсмен служив у лавах батальйону "Айдар" Збройних сил України.