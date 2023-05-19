У героя залишилося дві доньки: під Лиманом загинув український боксер
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Спортсмен одним із перших прибув на захист Бахмута
На війні проти російських окупантів загинув кандидат у майстри спорту з боксу Юрій Боженко. Напередодні стало відомо про загибель на фронті юного українського воїна-хокеїста Олександра Колонюка.
Про смерть боксера повідомляє пресслужба Федерації боксу України (ФБУ) на своєму telegram-каналі. Старший сержант Боженко був бійцем зведеної роти охорони Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Повідомляється, що Юрій у складі свого підрозділу одним із перших став на захист Бахмута (Донецька область), де велися та ведуться одні з найзапекліших боїв на фронті. Боксер загинув під Лиманом (Донецька область), обставини смерті захисника України невідомі.
"Світла пам’ять герою, який ціною власного життя до останнього захищав Батьківщину від ворога. У Юрія залишилось дві доньки", — йдеться у повідомленні ФБУ.
Раніше повідомлялося, що український велоатлет Костянтин Денека загинув на фронті, захищаючи місто-фортецю Бахмут. Крім того, багаторазовий чемпіон України з туризму Віктор Боржиєвський віддав життя за Батьківщину.