У героя залишилося дві доньки: під Лиманом загинув український боксер

Спортсмен одним із перших прибув на захист Бахмута

На війні проти російських окупантів загинув кандидат у майстри спорту з боксу Юрій Боженко. Напередодні стало відомо про загибель на фронті юного українського воїна-хокеїста Олександра Колонюка.

Про смерть боксера повідомляє пресслужба Федерації боксу України (ФБУ) на своєму telegram-каналі. Старший сержант Боженко був бійцем зведеної роти охорони Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Повідомляється, що Юрій у складі свого підрозділу одним із перших став на захист Бахмута (Донецька область), де велися та ведуться одні з найзапекліших боїв на фронті. Боксер загинув під Лиманом (Донецька область), обставини смерті захисника України невідомі.

"Світла пам’ять герою, який ціною власного життя до останнього захищав Батьківщину від ворога. У Юрія залишилось дві доньки", — йдеться у повідомленні ФБУ.

Раніше повідомлялося, що український велоатлет Костянтин Денека загинув на фронті, захищаючи місто-фортецю Бахмут. Крім того, багаторазовий чемпіон України з туризму Віктор Боржиєвський віддав життя за Батьківщину.