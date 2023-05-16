На війні загинув постійний учасник "Ігор Нескорених", який воював під Бахмутом

Захисник України розвивав ветеранський спорт

На війні проти російських окупантів загинув постійний учасник змагань "Ігри Нескорених", один зі стовпів ветеранського спорту у Миколаєві Олег Кравець. Напередодні під Бахмутом (Донецька область) загарбники вбили майстра спорту України з гребного слалому Олега Сірого, який захищав батьківщину зі зброєю в руках.

Про це повідомляє пресслужба "Ігор Нескорених" на своїй сторінці у Facebook. Герой ще два тижні тому приїхав на змагання у Львові прямо з фронту (Олег воював під Бахмутом). А 15 травня стало відомо про загибель захисника України.

"Мене на змагання відпустив величезний колектив бригади, тому виступаю я лише із прапором рідної бригади.

Ігри Нескорених — наш щасливий квиток у світ здоров'я та спорту. Це світ де гартується воля, що сильніша за тіло. І його кордони поза межами уяви, поза межами всього можливого. Бо ми робимо неможливе!" — говорив Олег.

Раніше повідомлялося, що український велоатлет Костянтин Денека загинув на війні, захищаючи місто-фортецю Бахмут, а багаторазового чемпіона України з туризму Віктора Боржиєвського було вбито ворожим снайпером.