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На війні загинув постійний учасник "Ігор Нескорених", який воював під Бахмутом

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олег Кравець Новина оновлена 16 травня 2023, 12:36
Олег Кравець. Фото facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Захисник України розвивав ветеранський спорт

На війні проти російських окупантів загинув постійний учасник змагань "Ігри Нескорених", один зі стовпів ветеранського спорту у Миколаєві Олег Кравець. Напередодні під Бахмутом (Донецька область) загарбники вбили майстра спорту України з гребного слалому Олега Сірого, який захищав батьківщину зі зброєю в руках.

Про це повідомляє пресслужба "Ігор Нескорених" на своїй сторінці у Facebook. Герой ще два тижні тому приїхав на змагання у Львові прямо з фронту (Олег воював під Бахмутом). А 15 травня стало відомо про загибель захисника України.

"Мене на змагання відпустив величезний колектив бригади, тому виступаю я лише із прапором рідної бригади.

Ігри Нескорених — наш щасливий квиток у світ здоров'я та спорту. Це світ де гартується воля, що сильніша за тіло. І його кордони поза межами уяви, поза межами всього можливого. Бо ми робимо неможливе!" — говорив Олег.

Раніше повідомлялося, що український велоатлет Костянтин Денека загинув на війні, захищаючи місто-фортецю Бахмут, а багаторазового чемпіона України з туризму Віктора Боржиєвського було вбито ворожим снайпером.

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#Ігри Нескорених