На войне погиб постоянный участник "Игр Непокоренных", воевавший под Бахмутом

Защитник Украины развивал ветеранский спорт

На войне против российских оккупантов погиб постоянный участник соревнований "Игры Непокоренных", один из столпов ветеранского спорта в Николаеве Олег Кравец. Накануне под Бахмутом (Донецкая область) захватчики убили мастера спорта Украины по гребному слалому Олег Серого, защищавшего родину с оружием в руках.

Об этом сообщает пресс-служба "Игр Непокоренных" на своей странице в Facebook. Герой еще 2 недели назад приехал на соревнования во Львове прямо с фронта (Олег воевал под Бахмутом). А 15 мая стало известно о гибели защитника Украины.

"Меня на соревнование отпустил огромный коллектив бригады, потому выступаю я только с флагом родной бригады. Игры Непокоренных – наш счастливый билет в мир здоровья и спорта. Это мир, где закаляется воля, которая сильнее тела. И его границы вне воображения, вне всего возможного. Мы делаем невозможное!" — говорил Олег.

Ранее сообщалось, что украинский велоатлет Константин Денека погиб на войне, защищая город-крепость Бахмут, а многократный чемпион Украины по туризму Виктор Боржиевский был убит вражеским снайпером.