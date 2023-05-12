Под Бахмутом погиб чемпион Украины по хоккею

Спортсмен с первых дней большой войны стал на защиту Украины

В пятницу, 12 мая, хоккейную семью потрясло страшное известие: в боях под Бахмутом (Донецкая область) во время выполнения боевого задания погиб знаменитый в недалеком прошлом хоккеист и тренер, 42-летний Александр Хмель.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины на своем официальном сайте. В 2007 году Хмель стал чемпионом Украины в составе АТЕКа, в 2005 стал серебряным призером национального чемпионата с "Днепровскими Волками", в 2006 и 2009 выигрывал "бронзу".

В 1998 Хмель представлял Украину на юношеском чемпионате мира (6 матчей, 2 гола), а в 2000-м – на молодежном чемпионате мира (7 матчей, 1 гол + 1 пас). В 2005 году Александр в рядах студенческой сборной Украины выступал на Всемирной Универсиаде (6 матчей, 2+3). После завершения игровой карьеры Александр продолжал выступать на любительском уровне, а также работал тренером.

После начала полномасштабного вторжения рф Александр пошел на войну. Спортсмен сначала защищал Киев в составе местной теробороны, а затем выполнял боевые задания в разных регионах нашей страны в составе ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинский велоатлет Константин Денека погиб на войне, защищая город-крепость Бахмут. На этом же направлении оккупанты убили воина, чемпиона Украины 2007 года, экс-игрока юниорской сборной Украины по регби Александра Морева.