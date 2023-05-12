Під Бахмутом загинув чемпіон України з хокею

Спортсмен із перших днів великої війни став на захист України

У п’ятницю, 12 травня, хокейну родину сколихнула страшна звістка: у боях під Бахмутом (Донецька область) під час виконання бойового завдання загинув знаменитий у недалекому минулому хокеїст і тренер, 42-річний Олександр Хміль.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України на своєму офіційному сайті. У 2007 році Хміль ставав чемпіоном України у складі АТЕКу, у 2005 виграв "срібло" національного чемпіонату з "Дніпровськими Вовками", у 2006 та 2009 вигравав "бронзу".

В 1998 році Хміль представляв Україну на юнацькому чемпіонаті світу (6 матчів, 2 голи), а 2000-го – на молодіжному чемпіонаті світу (7 матчів, 1 гол + 1 пас). У 2005 році Олександр у лавах студентської збірної України виступав на Всесвітній Універсіаді (6 матчів, 2+3). Після завершення ігрової кар’єри Олександр продовжував виступати на аматорському рівні та працював тренером.

Після початку повномасштабного вторгнення рф Олександр пішов на війну. Спортсмен спочатку захищав Київ у складі місцевої тероборони, а потім виконував бойові завдання у різних регіонах нашої країни у лавах ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що український велоатлет Костянтин Денека загинув на війні, захищаючи місто-фортецю Бахмут. На цьому ж напрямку окупанти вбили воїна, чемпіона України 2007 року, ексгравця юніорської збірної України з регбі Олександра Морєва.