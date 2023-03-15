Виконував завдання під Бахмутом: на фронті загинув чемпіон України

Спортсмен віддав життя за Україну

У кровопролитних боях за Бахмут (Донецька область) загинув колишній регбіст одеського "КРЕДО-1963", чемпіон України 2007 року, ексгравець юніорської збірної України Олександр Морєв.

Про смерть Героя повідомляє Федерація регбі Одеської області на своєму сайті. Колишній спортсмен, перебуваючи у лавах Збройних сил України, виконував завдання під Бахмутом. Якоїсь миті він перестав виходити на зв’язок, а 2 березня стало відомо, що Морєв загинув.

"Федерація регбі Одеської області, Одеська регбійна спілка та уся регбійна спільнота Одещини висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна слава герою! Герої не вмирають!" — йдеться у повідомленні на сайті Федерації.

Днями стало відомо, що український стрибун у висоту Роман Поліщук загинув у боях із російськими окупантами під Бахмутом. Раніше у боях на Донбасі загарбники вбили українського стрибуна у довжину Данила Горбенка. Крім того, росіяни вбили на фронті знаменитого українського легкоатлета-многоборця Володимира Андрощука.

Нагадаємо, у боях під Бахмутом загинув український силач Андрій Дмитрієв.