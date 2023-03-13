Нардеп VI та VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей, історик Олександр Доній розповів про те, що росія ніколи не шкодувала своїх воїнів, і ЗСУ цим активно користуються у боях за Бахмут

Окупаційні війська росіян продовжують штурмувати Бахмут. Як розповів командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, штурмові загони ПВК "Вагнер" атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ та проникнути до центральних районів міста.

Якщо подивитися на зусилля російської окупаційної армії в Україні за останні місяці, то складається враження, що Бахмут і був єдиною їхньою військовою метою. Інше логічне пояснення, чому росія поклала вже десятки тисяч своїх солдатів на підступах до цього українського міста, важко знайти.

Але насправді, якщо аналізувати багатовікову історію ведення росією воєн, ця країна ніколи не шкодувала своїх воїнів, як, зрештою, й інших людей. У буквальному значенні росія звикла трупами завалювати противника. Тож з її боку у "Бахмутській битві" немає якогось оригінального аспекту.

Постає питання, чому українські війська не зробили досі тактичного відступу. Навпаки, було ухвалено рішення "дати бій", яке, безумовно, спричиняє втрати і з нашого боку.

Логічним поясненням може бути припущення, що саме завдяки Бахмуту українські війська вибивають найбільш мотивовані та оснащені російські підрозділи. Багаторазове, порівняно з українськими втратами, знищення російських військових під Бахмутом може дозволити створити необхідний баланс, а в ідеалі навіть чисельну перевагу для майбутнього наступу українських військ.

У такому разі наполеглива оборона українськими військами Бахмута має стратегічний вимір для подальших українських перемог.