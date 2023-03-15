Выполнял задачи под Бахмутом: на фронте погиб чемпион Украины

Спортсмен отдал жизнь за Украину

В кровопролитных боях за Бахмут (Донецкая область) погиб бывший регбист одесского "КРЕДО-1963", чемпион Украины 2007 года, экс-игрок юниорской сборной Украины Александр Морев.

О смерти Героя сообщает Федерация регби Одесской области на своем сайте. Бывший спортсмен, находясь в рядах Вооруженных сил Украины, выполнял задачи под Бахмутом.

В какой-то момент он перестал выходить на связь, а 2 марта стало известно, что Морев погиб.

"Федерация регби Одесской области, Одесский регбийный союз и все регбийное сообщество Одесской области выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная слава герою! Герои не погибают!" — гласит сообщение на сайте Федерации.

На днях стало известно, что украинский прыгун в высоту Роман Полищук погиб в боях с российскими оккупантами под Бахмутом. Ранее в боях на Донбассе захватчики убили украинского прыгуна в длину Даниила Горбенко. Кроме того, россияне убили на фронте знаменитого украинского легкоатлета-многоборца Владимира Андрощука.

Напомним, в боях под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.