Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний рассказал о том, что россия никогда не жалела своих воинов, и ВСУ этим активно пользуются в боях за Бахмут

Оккупационные войска россиян продолжают штурмовать Бахмут. Как рассказал командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский, штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" атакуют сразу с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск и проникнуть в центральные районы города.

Если посмотреть на усилия российской оккупационной армии в Украине за последние месяцы, то создается впечатление, что Бахмут и был их единственной военной целью. Другое логическое объяснение, почему россия положила уже десятки тысяч своих солдат на подступах к этому украинскому городу, трудно найти.

Но на самом деле, если анализировать многовековую историю ведения россией войн, эта страна никогда не жалела своих воинов, как, в конце концов, и остальных людей. В прямом смысле россия привыкла трупами заваливать противника. Так что с ее стороны в "Бахмутской битве" нет какого-то оригинального аспекта.

Возникает больше вопрос, почему украинские войска не сделали до сих пор тактического отступления. Напротив, было принято решение "дать бой", которое, безусловно, влечет потери и с нашей стороны.

Логичным объяснением может быть предположение, что именно благодаря Бахмуту украинские войска выбивают наиболее мотивированные и оснащенные российские подразделения. Многократное, в сравнении с украинскими потерями, уничтожение российских военных под Бахмутом может позволить создать необходимый баланс, а в идеале – даже численное преимущество для будущего наступления украинских войск.

В таком случае упорная оборона украинскими войсками Бахмута имеет стратегическое измерение для дальнейших украинских побед.