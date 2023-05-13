У героя осталась жена и маленькая дочь: под Бахмутом погиб украинский разведчик-спортсмен

Спортсмен отдал самое ценное за независимость Украины

В бою с российскими оккупантами под Бахмутом (Донецкая область) погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый.

О гибели чемпиона Украины из Винницы стало известно 11 мая. Об этом сообщает Obozrevatel.

Олег родился 19 июля 1989 года и всю жизнь посвятил спорту. Он получил звание мастера спорта Украины по гребному слалому, а также неоднократно становился чемпионом и призером на первенстве Украины. Кроме того, Серый выступал и на международной арене.

Незадолго до начала полномасштабного вторжения рф Олег стал серебряным призером Кубка Украины по водному туризму. Серый, будучи мастером спорта и в этом виде, неоднократно побеждал на чемпионатах Украины.

После широкомасштабного вторжения рф спортсмен отправился на фронт, где служил в разведке. Олег погиб под Бахмутом, выполняя боевое задание. Прощание с Героем состоялось 13 мая в Виннице.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб чемпион Украины по хоккею. На этом же направлении оккупанты убили украинского велоатлета Константина Денеку.