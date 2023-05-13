У героя залишилася дружина та маленька дочка: під Бахмутом загинув український розвідник-спортсмен

Спортсмен віддав найцінніше за незалежність України

У бою з російськими окупантами під Бахмутом (Донецька область) загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий.

Про загибель чемпіона України із Вінниці стало відомо 11 травня. Про це повідомляє Obozrevatel.

Олег народився 19 липня 1989 року та все життя присвятив спорту. Він отримав звання майстра спорту України з гребного слалому, а також неодноразово ставав чемпіоном та призером на першості України. Окрім того, Сірий виступав і на міжнародній арені.

Незадовго до початку повномасштабного вторгнення рф Олег став срібним призером Кубка України з водного туризму. Сірий, бувши майстром спорту й у цьому виді, неодноразово перемагав на чемпіонатах України.

Після широкомасштабного вторгнення рф спортсмен вирушив на фронт, де служив у розвідці. Олег загинув під Бахмутом, виконуючи бойове завдання. Прощання з Героєм відбулося 13 травня у Вінниці.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинув чемпіон України з хокею. На цьому ж напрямку окупанти вбили українського велоатлета Костянтина Денеку.