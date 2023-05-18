На фронті загинув юний український хокеїст

Спортсмен пішов на війну добровольцем

Ще одна страшна звістка прийшла з фронту. У боях за Україну загинув 19-річний хокеїст Олександр Колонюк. Раніше повідомлялося, що окупанти вбили під Бахмутом (Донецька область) воїна-хокеїста Олександра Хмеля.

Про смерть захисника України, вихованця дитячо-юнацької школи "Зміна-Білий Барс" повідомила пресслужба Федерації хокею України у Facebook.

Олександр народився 24 жовтня 2003 року у Білій Церкві (Київська область). Разом із молодіжною командою "Білого Барса" він вигравав бронзову медаль чемпіонату України U16 у 2018 році. Колонюк виступав на позиції нападника.

Олександр вступив до лав добровольчого формування територіальної громади Білої Церкви з перших днів існування формування. Потім він опинився у лавах батальйону "Айдар" Збройних сил України.

"Вічна пам’ять Герою та глибокі співчуття батьками та рідним Олександра", — вшанували пам’ять воїна-спортсмена в "Білому Барсі".

Раніше повідомлялося, що український велоатлет Костянтин Денека загинув на фронті, захищаючи місто-фортецю Бахмут. Крім того, багаторазовий чемпіон України з туризму Віктор Боржиєвський віддав життя за незалежну Україну.