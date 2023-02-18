Загинув у бою під Лисичанськом: футболіст віддав життя за Україну

Спортсмен служив в одній із бригад Національної Гвардії України

У суботу, 18 лютого, стало відомо, що на фронті загинув колишній гравець в американський футбол Володимир Миколаєнко, який раніше виступав за київських "Бульдогів". Напередодні Національна футбольна ліга (НФЛ) висловила підтримку Україні на церемонії нагородження за підсумками сезону.

Про це повідомляє пресслужба Української Ліги Американського Футболу у Facebook. Володимиру нещодавно виповнилося 33 роки.

"Герой служив в одній із бригад Національної Гвардії України. Самовіддано захищаючи Україну і наш спокій у мирному житті, Вова, як по-дружньому звали його друзі, загинув у бою під Лисичанськом.

Президент УЛАФ та вся наша футбольна сім’я щиро співчувають родині загиблого Воїна. Спочивай з миром, наш друг! Герої не вмирають! — йдеться у повідомленні Ліги.

Раніше повідомлялося, що легенда американського футболу України та талановитий лікар Дмитро Сербін був убитий окупантами під час евакуації поранених солдатів.

Нагадаємо, у бою з російськими окупантами під Бахмутом загинув колишній гравець Київських "Патріотів" Ярослав Мохонко.