Выполнял боевое задание под Бахмутом: на фронте погиб украинский футболист-доброволец

Спортсмен ушел на фронт добровольцем

Под Бахмутом (Донецкая область) погиб украинский футболист Роман Скрипнюк. Ранее стало известно, что при обороне этого города-крепости оккупанты убили бывшего игрока запорожского "Металлурга" Руслана Курдаса.

О смерти воина-спортсмена сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины в Facebook. С начала полномасштабного вторжения рф Роман ушел на фронт добровольцем.

Роман был воспитанником футбольного клуба "Бастион", соревновавшегося во Второй лиге чемпионата Украины. В юношеские годы Скрипнюк принимал участие как в чемпионатах Одесской области, так и во всеукраинских турнирах. После этого прошел срочную службу в армии.

Вернувшись домой после армии, Роман продолжал защищать местных футбольных клубов. Участвовал в чемпионатах Черноморска и Одессы, первенствах Одесской области и районных соревнованиях. За прошедшие годы Скрипнюк успел поиграть за целый ряд команд с юга Украины.

Футболист погиб, выполняя боевое задание под Бахмутом.

Напомним, что в боях под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по фри-файту Андрей Храпанов. Также, защищая город-крепость, погиб известный украинский легкоатлет Владимир Андрощук.