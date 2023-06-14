"Спортивный зал для него был вторым домом": на войне погиб украинский боксер

Воину-спортсмену было всего 30 лет

В боях с российскими оккупантами в Донецкой области погиб мастер спорта Украины по хортингу, боксер Дмитрий Войтюк. В начале года во время штурма вблизи Соледара погиб призер чемпионата Украины по хортингу Кирилл Баев.

О смерти Дмитрия сообщает пресс-служба Украинской Федерации хортинга в Facebook. Герой погиб во время выполнения боевого задания.

Дмитрий родился 3 января 1993 года в городе Сарны. С 2013 по 2016 год учился в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины по специальности "Энергетика сельскохозяйственного производства". При этом Войтюк активно занимался спортом. Дмитрий стал мастером спорта по украинскому национальному виду единоборств – хортингу, а также тренировался у бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBA Юрия Нужненко.

"Семья хортинга имеет болезненную утрату. На фронте погиб мастер спорта Украины по хортингу – Дмитрий Войтюк. Спортивный зал для него был вторым домом. Дмитрий был Воином по состоянию души. Искренние слова соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия. Светлая и вечная память Герою!" — гласит сообщение Федерации.

Напомним, В боях за Херсон погиб старший лейтенант Национальной гвардии, чемпион мира по хортингу Валерий Скоренцов. А в бою под Сватово (Луганская область) оккупанты убили известного тренера и судью по самбо Игоря Чечинова.