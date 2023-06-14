"Спортивна зала для нього була другою домівкою": на війні загинув український боксер

Воїну-спортсмену було лише 30 років

У боях з російськими окупантами на Донеччині загинув майстер спорту України з хортингу, боксер Дмитро Войтюк. На початку року під час штурму поблизу Соледара загинув призер чемпіонату України з хортингу Кирило Баєв.

Про смерть Дмитра повідомляє пресслужба Української Федерації хортингу у Facebook. Герой загинув під час виконання бойового завдання.

Дмитро народився 3 січня 1993 року у місті Сарни. З 2013 по 2016 рік навчався у Національному університеті біоресурсів та природокористування України за спеціальністю "Енергетика сільськогосподарського виробництва". При цьому Войтюк активно займався спортом. Дмитро став майстром спорту з українського національного виду єдиноборств – хортингу, а також тренувався у колишнього чемпіона світу з боксу за версією WBA Юрія Нужненка.

"Родина хортингу має болючу втрату. На фронті загинув майстер спорту України з хортингу — Дмитро Войтюк. Спортивна зала для нього була другою домівкою. Дмитро був Воїном по стану душі. Щирі слова співчуття родині, близьким та друзям Дмитра. Світла та вічна пам'ять Герою!" — йдеться у повідомленні від Федерації.

Нагадаємо, У боях за Херсон загинув старший лейтенант Національної гвардії, чемпіон світу з хортингу Валерій Скоренцов. А в бою під Сватово (Луганська область) окупанти вбили відомого тренера та суддю з самбо Ігоря Чечинова.