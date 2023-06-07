Именем погибшего на фронте экс-футболиста "Динамо" назовут улицу в Израиле

По этому адресу находится российское консульство

Именем бывшего футболиста "Динамо" Киев Сергея Баланчука, который погиб на войне, назовут улицу в израильском городе Хайфа.

Об этом сообщает израильский сайт Sport5. Такое решение принял городской совет Хайфы.

Примечательно, что именно на этой улице, которая будет носить имя украинского футболиста, находится российское консульство.

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Баланчук погиб из-за артиллерийского обстрела российских захватчиков в июле 2022 года под Бахмутом после того, как в апреле был призван в ВСУ.

Выступая за позиции защитника, игрок выступал за "Динамо" Киев, ЦСК ЗСУ, "Маккаби" Хайфа, "Ворсклу" и "Металлист". В его активе Кубок Израиля и бронзовая медаль чемпионата Израиля.

На днях стало известно, что украинский футболист Николай Жидков, который приехал из Польши защищать родину, погиб на войне с российскими оккупантами.

Напомним, под Бахмутом (Донецкая область) погиб украинский футболист Роман Скрипнюк.

Ранее сообщалось, что на фронте оккупанты убили бывшего игрока в американский футбол Владимира Николаенко.